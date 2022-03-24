"Мне до сих пор очень трудно говорить о войне. Пока идет война, я буду оставаться на связи с людьми из Украины, пытаясь помочь.

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Каждый день я общаюсь с людьми, которые там, иногда им нужна поддержка, чтобы вывезти семью. У меня большая дружба с украинским народом. Это вопрос двустороннего движения. Я до сих пор не могу улыбаться так, как хотелось бы, и я смогу делать это только тогда, когда эта война прекратится.

Очень грустно отдавать себе отчет, что многие футболисты ехали в Украину в поисках лучшего контракта. В этом году количество бразильцев увеличилось втрое: во втором дивизионе, в футзале, в женском футболе... Я не общаюсь со всеми, но у меня есть контакты с некоторыми, которые просят о помощи, и по возможности я пытаюсь помочь, чем могу. У украинцев, с которыми я общаюсь, единственная надежда, что скоро эта война закончится. Многие уже уехали, а остальные сидят в укрытиях и ждут чуда", – цитирует Мораеса UOL Sporte.

Напомним, нападающий недавно перешел в бразильский Коринтианс, а в Украине выступал с 2011 года за донецкий Металлург, Динамо и Шахтер.

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