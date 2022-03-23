"Жизнь – безумна. Я проснулся и получил текстовое сообщение от моей девушки: "Дорогой, в моем городе было три взрыва". Я думал: "Какого черта..."

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Я читал новости в Интернете и увидел, что города действительно бомбят. Я пошел в ванную и умылся. Потом в дверь моей гостиницы постучали – и наш менеджер команды сказал только два слова: "Началась война". Через 50 лет я скажу внукам: "Это были худшие слова в моей жизни".

Я пишу родным почти каждый день: "Все хорошо? Вы живы? У вас есть еда, есть вода?" Мне страшно. Но мои друзья не боятся. Они уверены, что мы выиграем войну.

В 13 лет я вынужден был покинуть родной Донецк из-за войны. Я все пропустил. Мои друзья, моя жизнь, моя школа. Я уехал в Киев и начал новую жизнь. Я прожил так восемь лет. А сейчас все повторяется. Каждый день погибают дети, женщины, бабушки и дедушки, украинцы. Почему это все еще может произойти в 21 веке? Моя страна горит. Каждый день сбрасываются тысячи бомб – не на один, два или три города, а на все.

Боруссия – это отличная возможность для меня. Конечно, я надеюсь, что в Дортмунде довольны мной. Я бы хотел, чтобы Немецкий футбольный союз немедленно позволил игрокам из Украины играть здесь. Кто знает, что приготовит нам жизнь? Может, скоро мне придется уйти в другое место. Возможно, я получу контракт с Боруссией, выиграю с ней когда-то Лигу чемпионов. Я просто счастлив, что я жив и мне позволено быть здесь. Жизнь безумна", – сказал Аусси в комментарии Bild.

Напомним, Алан в 16 лет находился на просмотре в Боруссии, однако из-за проблем с визой не смог присоединиться к команде. Скауты и его отец с тех пор поддерживали связь. После начала войны "шмели" пригласили Аусси и его девушку в Дортмунд и предоставили возможность тренироваться с командой U-23.

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