"Мені досі дуже важко говорити про війну. Поки йде війна, я залишатимуся на зв'язку з людьми з України, намагаючись якось допомогти.

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Щодня я спілкуюся з людьми, які ще там, іноді їм потрібна підтримка, щоб вивезти сім'ю. Маю велику дружбу з українським народом. Це питання двостороннього руху. Я досі не можу посміхатися так, як хотілося б, і я зможу робити це знову тільки тоді, коли ця війна припиниться.

Дуже сумно усвідомлювати, що багато футболістів їхали в Україну у пошуках кращого контракту. Цього року кількість бразильців збільшилася втричі: у другому дивізіоні, у футзалі, у жіночому футболі... Я не спілкуюся з усіма, але я маю контакти з деякими, які просять про допомогу, і по можливості я намагаюся допомогти, чим можу. В українців, з якими я спілкуюся, єдина надія, що невдовзі ця війна закінчиться. Багато хто вже поїхав, а інші сидять в укриттях і чекають на диво", – цитує Мораєса UOL Sporte.

Нагадаємо, нападник нещодавно перейшов у бразильський Корінтіанс, а в Україні виступав з 2011 року за донецький Металург, Динамо та Шахтар.

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