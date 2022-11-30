"Сегодня годовщина создания СК Днепр-1. Когда-то меня спрашивали, какая у меня мечта? Чтобы на Днепр-Арене впервые звучал гимн Лиги чемпионов! На домашнем стадионе СК Днепр-1.

Футбольная семья Днепр-1 – это отражение нашей Украины в последнее десятилетие. Никто кроме кучки "фанатиков" не верил, что этот клуб чего-то добьется. Многие "благодетели" ставили не палки в колеса, а арматуру. Соперники были гораздо сильнее и относились пренебрежительно. Ну а теперь... теперь, как говорится – "Результаты на табло".

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Клуб делает свой тернистый, но славный путь в ногу со страной. Переживает страшные и трудные времена вместе со страной и обязательно достигнет самых высоких высот, так же как и Украина! Братство Днепр-1 в действии. Спортсмены-футболисты защищают честь страны и региона на футбольном поле, а остальная часть семьи Днепра-1 на передовой уже девятый месяц на востоке Украины.

Я знаю, я верю, что очень скоро мы наконец-то воссоединимся на Днепр-Арене. СК на поле, бойцы (уже в роли фанатов) в секторе! В товарищеском матче в честь победы Украины в этой страшной войне! С праздником НАС!!!" – написал Береза ​​в Facebook.

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