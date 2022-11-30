"Сьогодні річниця створення СК Дніпро-1. Колись мене питали, яка у мене мрія? Щоб на Дніпро-Арені вперше лунав гімн Ліги чемпіонів! На домашньому стадіоні СК Дніпро-1.

Футбольна родина Дніпро-1 – це відображення нашої України останнього десятиліття. Ніхто, крім купки "фанатиків" не вірив, що цей клуб чогось доб'ється. Багато "добродіїв" ставили не палки в колеса, а арматуру. Суперники були значно сильніші і ставились зневажливо. Ну а тепер...тепер, як то кажуть – "Результати на табло".

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Клуб робить свій тернистий, але славний шлях у ногу з країною. Переживає страшні і важкі часи разом з країною і обов'язково досягне найвищих висот, так само як і Україна! Братство Дніпро-1 в дії. Спортсмени-футболісти захищають честь країни та регіону на футбольному полі, а інша частина родини Дніпра-1, на передовій, вже дев'ятий місяць на сході України.

Я знаю, я вірю, що дуже скоро ми нарешті поєднаємось на Дніпро-Арені. СК на полі, бійці (вже у ролі фанатів) на секторі! У товариському матчі, на честь перемоги України у цій страшній війні! Зі святом НАС!!!" – написав Береза у Facebook.

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