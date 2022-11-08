"Такого зі мною ще не було. Кажу дружині, що підписав контракт. Вона – на 4 місяці? Та ні, на 4 тижні. Тоді роботи не було, треба було чимось займатись. Я віддав все життя футболу, хотів займатися улюбленою справою, у колективі спілкуватися. Звісно, це була неповага з боку клубу.

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Але мені все життя доводилося "розгрібати лайно". Я вже звик приходити у команди, які ідуть на останніх місцях. Ворскла теж йшла на останньому місці, треба було відіграти 3 очки. Поставили умову взяти в чотирьох іграх, що залишилися, шість або сім очок. Потім продовжили контракт лише на пiвроку. Тоді у клубі були борги, мотивації у футболістів не було", – розповів Максимов в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, фахівець очолював Ворсклу з листопада 2019-го, а в травні цього року йому не дали новий контракт. За цей період полтавці досягали фіналу Кубка України, два останні сезони завершували на 5 місці таблиці УПЛ.

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