"Это слишком тяжелый результат для нас и слишком большая награда для них. Я видел, что Барса играла хорошо, создала качественную возможность для гола... мы оказывали большое давление во втором тайме. У нас осталась еще одна игра, и мы должны постараться выиграть и выйти в финал.

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Думаю, что в целом судья отработал хорошо, но есть сомнения относительно столкновения Сусо и Альбы. Мне все сказали, что был пенальти. Я должен им верить. И это не только люди из Барсы. Я не знаю, почему VAR не вмешался в этом моменте. Они совершили немало фолов в центре поля. При первом голе мы оставили слишком свободы в полузащите. При втором защитникам не нужно было создавать офсайд, решение Умтити было неправильным. Он хорошо выступил в других матчах, но были и ошибки, как у всех футболистов. Просто критиковать его несправедливо. Команда выглядела хорошо, мы проигрываем и побеждаем вместе.

Мы были лучшими во втором тайме, поэтому есть надежда на ответный матч. Сложно проигрывать со счетом 0:2 в таком матче. У нас были шансы забить, но защита и вратарь соперника сыграли блестяще. Дома мы способны на все", – цитирует Кумана Marca.

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