"Це занадто важкий результат для нас і надто велика нагорода для них. Я бачив, що Барса грала добре, створила якісну можливість для гола... ми чинили великий тиск в другому таймі. У нас залишилася ще одна гра, і ми повинні постаратися виграти і вийти в фінал.

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Гадаю, що в цілому суддя відпрацював добре, але є сумніви щодо зіткнення Сусо і Альби. Мені всі сказали, що був пенальті. Я повинен їм вірити. І це не тільки люди з Барси. Я не знаю, чому VAR не втрутився у цьому моменті. Вони здійснили чимало фолів у центрі поля. При першому голі ми залишили занадто свободи в півзахисті. При другому захисникам не потрібно було створювати офсайд, рішення Умтіті було неправильним. Він добре виступив у інших матчах, але були й помилки, як у всіх футболістів. Просто критикувати його несправедливо. Команда виглядала добре, ми програємо і перемагаємо разом.

Ми були кращими в другому таймі, тому є надія на матч-відповідь. Складно програвати з рахунком 0:2 у такому матчі. У нас були шанси забити, але захист і воротар суперника зіграли блискуче. Вдома ми здатні на все", – цитує Кумана Marca.

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