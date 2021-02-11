Севилья неожиданно переиграла Барселону (2:0) в первом полуфинале Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья – Барселона на "Футбол 24".

Андалусийцы открыли счет в середине первого тайма, когда фантастический рейд исполнил Жюль Кунде. Центрбек Севильи протащил мяч до чужой штрафной, обыгравшись параллельно с несколькими партнерами, оставил в дураках Умтити и расстрелял голкипера!

Месси пытался склонить чашу весов в пользу Барселоны, но в этот вечер игра у Лео не пошла. Зато пошла у Ивана Ракитича – хорват поймал каталонцев на контратаке и установил итоговый счет мощным ударом.

Севилья победила, но в финал еще не вышла. Впереди ответный матч на Камп Ноу, который состоится 3 марта. Месси и Ко имеют шанс на реванш.

Севилья уверенно победила Барселону в первом полуфинале Кубка Испании