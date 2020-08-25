"Мне все равно, кто будет тренировать команду": Буряк резко высказался о тренере Динамо

"Ожидаю хорошего футбола. Хочу стабильности, потому что Динамо успешно сыграло в Кубке Украины, но провалило матч в чемпионате. В последнем сезоне была большая разница в очках, но не думаю, что киевляне настолько уступают Шахтеру. Луческу – не волшебник, сразу решить все проблемы не получится. Но, вместе с тем, хочется стабильности и результата.

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Все идет поэтапно, со своими проблемами, положительными эмоциями, но с приходом Луческу процесс пошел и есть результат. Потихоньку надо двигаться вперед, улучшать качество игры, кондиции, определиться с составом, с теми людьми, которые могут сделать результат. Хотя сложно – 8 человек травмированных и они не смогут помочь команде в матче с Шахтером. В конце концов, это шанс для футболистов, которые вернулись из аренды. С большим уважением отношусь к Тимчику, Ледневу, Супряге. Хочется, чтобы они быстрее становились на ноги и приносили пользу команде.

Станет ли плюсом тот факт, что Луческу проведет поединок против своей бывшей команды? Нужно его воспринимать как тренера "бело-синих". Я скажу так – мне все равно, кто будет тренировать команду. Главное, чтобы киевляне были чемпионами и команда встала на ноги. А какая разница, кто тренер? Динамо должно быть на уровне и бороться за первые места.

Обе команды готовились в одинаковых условиях. Возможно, "горняки" имеют больше игровой практики, играли в Лиге Европы, и набрали кондиции. Не думаю, что "бело-синие" уступают Шахтеру. Настроение и физическая форма, плюс мастерство футболистов, которые выйдут на поле, помогут достичь положительного результата", – цитирует Буряка официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок за Суперкубок состоится уже сегодня, 25 августа, на НСК Олимпийский. Матч впервые в истории пройдет в Киеве. Начало встречи в 21:00.

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