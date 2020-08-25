Федецкий спрогнозировал победителя в битве за Суперкубок Украины

Экс-защитник Шахтера Артем Федецкий считает свою бывшую команду безоговорочным фаворитом в первом Классическом этого сезона.

"Прогнозирую победу Шахтера. Убежден, что чемпионская гегемония "горняков" будет продолжаться следующие 5 лет. Нет пока второй силы, которая может достойно конкурировать за чемпионство в Украине.

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С появлением Луческу в Динамо усиления пока нет. Поэтому Шахтер должен победить", – сказал Федецкий в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, поединок за Суперкубок состоится уже сегодня, 25 августа, на НСК Олимпийский. Матч впервые в истории пройдет в Киеве. Начало встречи в 21:30.

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