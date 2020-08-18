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Суперкубок Украины: УПЛ объявила дату и место проведения матча

14:23 - Читати українською
Суперкубок Украины: УПЛ объявила дату и место проведения матча
Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук / УПЛ

Украинская Премьер-лига окончательно определилась с городом и местом встречи Шахтера и Динамо в розыгрыше Суперкубка-2020.

 

Уже в ближайшую пятницу, 21 августа, стартует новый чемпионат Украины в высшем дивизионе. А после проведения первого тура УПЛ состоится матч за Суперкубок, в котором сойдутся чемпион и вице-чемпион прошлого сезона – Шахтер и Динамо.

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Поединок пройдет 25 августа в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:00.

Интересно, что XVII по счету розыгрыш Суперкубка Украины пройдет в Киеве впервые. Больше всего матчей этой категории – десять – приняла Одесса (2004-2007, 2013, 2015-2019). Дважды финал проходил в Полтаве (2008, 2011) и по разу Суперкубок принимали Сумы (2009), Запорожье (2010) Луганск (2012) и Львов (2014).

Трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол" 1/2/3.

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