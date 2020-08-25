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"Мені все одно, хто тренуватиме команду": Буряк різко висловився щодо тренера Динамо

25 серпня 09:46 - Читать на русском
"Мені все одно, хто тренуватиме команду": Буряк різко висловився щодо тренера Динамо
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

Колишній гравець і тренер Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Очікую гарного футболу. Хочу стабільності, тому що Динамо успішно зіграло в Кубку України, але провалило матч у чемпіонаті. В останньому сезоні була велика різниця в очках, але не думаю, що кияни настільки поступаються Шахтарю. Луческу – не чарівник, за помахом палички вирішити всі проблеми не вийде. Але, разом з тим, хочеться стабільності і результату.

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Усе йде поетапно, зі своїми проблемами, позитивними емоціями, але з приходом Луческу процес пішов і є результат. Потихеньку треба рухатися вперед, покращувати якість гри, кондиції, визначитися зі складом, з тими людьми, які можуть зробити результат. Хоча складно – 8 осіб травмованих і вони не зможуть допомогти команді в матчі з Шахтарем. Зрештою, це шанс для футболістів, які повернулись з оренди. З великою повагою ставлюся до Тимчика, Лєднєва, Супряги. Хочеться, щоб вони швидше ставали на ноги і приносили користь команді.

Чи стане плюсом той факт, що Луческу проведе поєдинок проти своєї колишньої команди? Потрібно його сприймати як тренера "біло-синіх". Я скажу так – мені все одно, хто тренуватиме команду. Головне, щоб кияни були чемпіонами і команда встала на ноги. А яка різниця, хто тренер? Динамо має бути на рівні і боротися за перші місця.

Обидві команди готувалися в однакових умовах. Можливо, "гірники" мають більше ігрової практики, грали в Лізі Європи, і набрали кондиції. Не думаю, що "біло-сині" поступаються Шахтарю. Настрій і фізична форма, плюс майстерність футболістів, які вийдуть на поле, допоможуть досягти позитивного результату", – цитує Буряка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок відбудеться вже сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський. Матч вперше в історії пройде у Києві. Початок зустрічі о 21:00.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

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Теги
Динамо Динамо Суперкубок України Мірча Мірча Луческу Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Богдан Богдан Лєднєв Владислав Владислав Супряга Олександр Олександр Тимчик Леонід Буряк
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