"Мені все одно, хто тренуватиме команду": Буряк різко висловився щодо тренера Динамо

"Очікую гарного футболу. Хочу стабільності, тому що Динамо успішно зіграло в Кубку України, але провалило матч у чемпіонаті. В останньому сезоні була велика різниця в очках, але не думаю, що кияни настільки поступаються Шахтарю. Луческу – не чарівник, за помахом палички вирішити всі проблеми не вийде. Але, разом з тим, хочеться стабільності і результату.

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Усе йде поетапно, зі своїми проблемами, позитивними емоціями, але з приходом Луческу процес пішов і є результат. Потихеньку треба рухатися вперед, покращувати якість гри, кондиції, визначитися зі складом, з тими людьми, які можуть зробити результат. Хоча складно – 8 осіб травмованих і вони не зможуть допомогти команді в матчі з Шахтарем. Зрештою, це шанс для футболістів, які повернулись з оренди. З великою повагою ставлюся до Тимчика, Лєднєва, Супряги. Хочеться, щоб вони швидше ставали на ноги і приносили користь команді.

Чи стане плюсом той факт, що Луческу проведе поєдинок проти своєї колишньої команди? Потрібно його сприймати як тренера "біло-синіх". Я скажу так – мені все одно, хто тренуватиме команду. Головне, щоб кияни були чемпіонами і команда встала на ноги. А яка різниця, хто тренер? Динамо має бути на рівні і боротися за перші місця.

Обидві команди готувалися в однакових умовах. Можливо, "гірники" мають більше ігрової практики, грали в Лізі Європи, і набрали кондиції. Не думаю, що "біло-сині" поступаються Шахтарю. Настрій і фізична форма, плюс майстерність футболістів, які вийдуть на поле, допоможуть досягти позитивного результату", – цитує Буряка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок відбудеться вже сьогодні, 25 серпня, на НСК Олімпійський. Матч вперше в історії пройде у Києві. Початок зустрічі о 21:00.

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