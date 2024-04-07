"За Баварией я никогда в жизни не следил, не слежу и не буду следить. Мне все равно, что происходит с этим клубом и с немецким футболом вообще.

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Я рад за Хаби Алонсо, что он станет чемпионом с Байером. Вот такой мой ответ. За немцев я никогда не болел", – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне Бавария в 28-м туре Бундеслиги сенсационно уступила Хайденхайму (2:3), выигрывая по ходу встречи 2:0. В свою очередь Байер в борьбе за Салатницу дожал Унион Берлин и опережает мюнхенцев уже на 16 очков.

Бавария опозорилась с Хайденхаймом, проиграв после 2:0 – Байер мчится к чемпионству, опережая мюнхенцев на 16 очков