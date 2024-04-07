"Мне все равно, что происходит с этим клубом": Милевский назвал команду, за которую никогда не будет болеть
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, что вообще не интересуется немецким футболом.
"За Баварией я никогда в жизни не следил, не слежу и не буду следить. Мне все равно, что происходит с этим клубом и с немецким футболом вообще.
Милевский оценил шансы Динамо на чемпионство – Скандальный экс-нападающий надеется на двух легенд
Я рад за Хаби Алонсо, что он станет чемпионом с Байером. Вот такой мой ответ. За немцев я никогда не болел", – сказал Милевский в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне Бавария в 28-м туре Бундеслиги сенсационно уступила Хайденхайму (2:3), выигрывая по ходу встречи 2:0. В свою очередь Байер в борьбе за Салатницу дожал Унион Берлин и опережает мюнхенцев уже на 16 очков.
Бавария опозорилась с Хайденхаймом, проиграв после 2:0 – Байер мчится к чемпионству, опережая мюнхенцев на 16 очков