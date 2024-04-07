"Я очень верю в это и надеюсь, что в этом году Киев заберет золотые медали, потому что очень хорошо они сейчас выглядят. Мне очень нравится. Особенно домашние игры они проводят очень мощно.

"Милевский блевал под угловой флажок": экс-хавбек Карпат вспомнил совместные выступления с легендой Динамо в России

Хорошая игра была в Полтаве (5:1 против Ворсклы, – прим.). Не удалось посмотреть до конца, хотя был на стадионе.

Очень нравится, что много забивают, все получается в атаке при том, что Андрюха (Ярмоленко, – прим.) только выходит на замену после травмы. И это еще нет Буяльского. Это, конечно, бесспорное усиление будет. Все шансы есть. Будем переживать за родной клуб", – сказал Милевский в эфире telescope.

Напомним, Динамо после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ третьим, имея в своем активе 44 очка (и 2 игры в запасе). От лидера – Шахтера – команда Шовковского отстает на 2 пункта.

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