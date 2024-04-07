"За Баварією я ніколи у житті не стежив, не стежу і не буду стежити. Мені однаково, що відбувається з цим клубом і з німецьким футболом взагалі.

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Я радий за Хабі Алонсо, що він стане чемпіоном із Байєром. Ось така моя відповідь. За німців я ніколи не вболівав", – сказав Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні Баварія у 28-му турі Бундесліги сенсаційно поступилась Хайденхайму (2:3), виграючи по ходу зустрічі 2:0. Натомість Байєр у боротьбі за Салатницю дотис Уніон Берлін і випереджає мюнхенців вже на 16 очок.

Баварія зганьбилась з Хайденхаймом, програвши після 2:0 – Байєр мчить до чемпіонства, випереджаючи мюнхенців на 16 очок