"Что случилось у меня с венгерской прессой? Раньше они мне звонили, мы нормально общались, но после того, как я прочитал в венгерской прессе слова Орбана, то отказался с ними разговаривать. Они мне недавно позвонили, но я ответил: "Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я венгр", и положил трубку.

"Закройте рот от нашей легенды!": известный телеведущий встал на защиту Сабо после нападок венгерской прессы

Как у Орбана может поворачиваться язык говорить, что зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле сделали украинские военные. Наши люди на такое в принципе не способны.

Почему звонили венгерские журналисты? Я не спрашивал, сразу отключился. Раньше они звонили насчет войны и футбола. Я им говорил, что к нам пришла беда, но мы, украинцы, такой народ, что выстоим, и все у нас будет хорошо! Почему у Орбана такая позиция? Он просто продался Путину. Путин дал ему газ, продает нефть по дешевке. Вот и причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропусти ты через свою границу помощь, которую дают другие страны.

Я был очень злой, когда прочитал слова Орбана о Буче. Не мог себя сдержать, даже не спал. Нельзя такие вещи говорить. Я сейчас разговариваю с вами об этом и начинаю плакать, вспоминая, как русские издевались над детьми и женщинами. Они изнасиловали девочку девяти лет. Ужас! Представители стран Запада приехали туда и увидели все своими глазами. Русские убили велосипедиста, а потом еще отрезали ему ухо. Это только в джунглях такое возможно. А Орбан говорит, предоставить ему доказательства.

Ни с кем в Венгрии не общаюсь. Без понятия, показывают ли там по телевидению, что у нас произошло в Ирпене и Буче. Еще раньше я говорил венгерским журналистам, чтобы они написали, пусть Орбан вспомнит 1956 год (вторжение советских войск в Будапешт, подавление восстания и убийство жителей столицы – прим.). Я был тогда пацаном и плакал, когда русские танки заехали в Будапешт и давили детей, женщин. Как это можно забыть? Такое нельзя прощать", – цитирует Сабо FanDay.

Россия напала на Украину: адвокат россиян Леоненко уволен, сын Бекхэма дает свадебные деньги на битву с рашизмом (LIVE)