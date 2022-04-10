"Венгерская пресса набросилась со всех сторон на легенду киевского Динамо и украинского футбола – Йожефа Сабо. Им, видите ли, не понравилось, что четырехкратный чемпион СССР болеет за свою Родину, переживая вместе с ней ужасы войны.

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Что ему невыносимо болит и зомбированность тех, с кем пришлось играть в одной сборной одной шестой части планеты, и что он не может разделить позицию руководителя своей исторической родины – Венгрии (Виктора Орбана, – прим.). Ведь если лидер страны ЕС требует доказательств, что резня в Буче не была инсценировкой, то оставаться в стороне человек с темпераментом Йожефа Сабо и его обостренным ощущением справедливости просто не может!!!

Еще не было ни одной войны, где по версии москалей не резали сами себя поляки и грузины, сирийцы и пуштуны, украинцы и чеченцы. И каждый раз эта версия становится основным нарративом российского электората. Но когда лидер страны ЕС требует доказательств того, что наши спецслужбы не насиловали умерших и не разбрасывали трупы – это уже патология рабской натуры. И цинизма...

Не следует думать, что господин Орбан – плохой премьер-министр. Если бы это было так, его бы не выбирали раз за разом. Разочарование у венгерского народа придет только тогда, когда отомрет ресурсная сиська, к которой Виктор приложил свою страну. И стал заложником этой зависимости.

А Йожеф Сабо – венгр, являющийся гордостью украинского народа. Как и венгры, которые сейчас яростно воюют в составе славной 128-й бригады. И они, в отличие от окружения Орбана, видели изуродованные тела и оторванные конечности, безумие изнасилованных и застывший ужас в глазах замученных. Поэтому, господа, закройте рот от нашей легенды!" – написал Мага на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от президента Украины Владимира Зеленского доказательств того, что резню в Буче устроили именно российские военные. После возмущения и критики со стороны международного сообщества и руководителей соседних государств (Польша даже заявила, что заморозит отношения с Венгрией после такого цинизма) спикер Орбана дал заднюю и от его имени осудил трагедию в Буче.

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