Номер 44 на футболке – далеко не единственное, что объединяет нынешнего и бывшего игроков донецкого клуба.

"Это не уровень Ракицкого": агент заявил о намерениях защитника вернуться в Украину

"Когда я попал в Шахтер, мне со всех сторон начали говорить – вот, второй Ярослав Ракицкий. А когда я еще забил гол со штрафного, то еще больше начали говорить, что это все, второй Ярик у нас. Это круто, классно", – сказал Корниенко в программе "Один на один" YouTube-канала Шахтера.

Ракицкий провел в составе "горняков" 326 матчей и выиграл 20 трофеев, после чего перебрался в питерский Зенит. Достижения Корниенко пока значительно скромнее – 30 поединков и Суперкубок Украины-2021 с Шахтером.

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