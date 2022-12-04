"Це не рівень Ракицького": агент заявив про наміри оборонця повернутись в Україну
Максим Дудченко, агент колишнього гравця Шахтаря й Зеніта Ярослава Ракицького, коротко розповів про прощання українця з Адана Демірспор.
"Співпрацю вирішили завершити, тому що цей клуб – не рівень Ярослава. Ми б дуже хотіли повернутись в Україну, але поживемо – побачимо", – цитує Дудченка FanDay.
Ракицький передчасно покинув Адана Демірспор – контракт був розрахований ще на пів року
Ракицький перебрався в Туреччину у липні, відтоді провів за команду 9 поєдинків у всіх турнірах (1 асист і два вилучення). Контракт був розрахований до літа 2023-го, але сторони розірвали його.
Адана Демірспор після 13 зіграних поєдинків йде на третій сходинці турнірної таблиці турецької Суперліги. Попереду лише Галатасарай та Фенербахче.
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