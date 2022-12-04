"Співпрацю вирішили завершити, тому що цей клуб – не рівень Ярослава. Ми б дуже хотіли повернутись в Україну, але поживемо – побачимо", – цитує Дудченка FanDay.

Ракицький передчасно покинув Адана Демірспор – контракт був розрахований ще на пів року

Ракицький перебрався в Туреччину у липні, відтоді провів за команду 9 поєдинків у всіх турнірах (1 асист і два вилучення). Контракт був розрахований до літа 2023-го, але сторони розірвали його.

Адана Демірспор після 13 зіграних поєдинків йде на третій сходинці турнірної таблиці турецької Суперліги. Попереду лише Галатасарай та Фенербахче.

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