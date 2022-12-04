Максим Дудченко, агент бывшего игрока Шахтера и Зенита Ярослава Ракицкого, кратко рассказал о прощании украинца с Адана Демирспор.

"Сотрудничество решили завершить, потому что этот клуб – не уровня Ярослава. Мы бы очень хотели вернуться в Украину, но поживем – увидим", – цитирует Дудченко FanDay .

Ракицкий преждевременно покинул Адана Демирспора – контракт был рассчитан еще на полгода

Ракицкий перебрался в Турцию в июле, с тех пор провел за команду 9 поединков во всех турнирах (1 ассист и два удаления). Контракт был рассчитан до лета 2023 года, но стороны разорвали его.

Адана Демирспор после 13 сыгранных поединков идет на третьей строчке турнирной таблицы турецкой Суперлиги. Впереди только Галатасарай и Фенербахче.

"Мамо, я вже давно українець": росіянин, який пішов з Динамо через Сабо, випередив Роналдо і зламав ногу перед Кучмою