Номер 44 на футболці – далеко не єдине, що поєднує нинішнього та колишнього гравців донецького клубу.

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"Коли я потрапив до Шахтаря, мені з усіх боків почали говорити – от, другий Ярослав Ракицький. А коли я ще забив гол зі штрафного, то ще більше почали говорити, що це все, другий Ярик у нас. Це круто, класно", – сказав Корнієнко у програмі "Один на один" YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Ракицький провів у складі "гірників" 326 матчів та виграв 20 трофеїв, після чого перебрався до пітерського Зеніта. Доробок Корнієнка поки значно скромніший – 30 поєдинків і Суперкубок України-2021 з Шахтарем.

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