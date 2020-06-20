toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЕДНЕВ СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

"Мне очень повезло – матч с Минаем стал определенным тестом": Каргбо признался, когда сможет набрать оптимальную форму

06:30 - Читати українською
"Мне очень повезло – матч с Минаем стал определенным тестом": Каргбо признался, когда сможет набрать оптимальную форму
Ибрагим Каргбо / ФК Динамо Киев

Бельгийский легионер Динамо Ибрагим Каргбо рассказал о готовности побороться за место в основе киевлян.

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

"Поединок с Минаем стал для меня определенным тестом, чтобы проверить, насколько я готов после 6-7 месяцев вне футбола.

Каргбо поставил себе амбициозную цель в Динамо на нынешний сезон

Думаю, на данный момент мне нужно еще 2-3 игры, чтобы вернуть свою оптимальную форму. Все говорят, что мне очень повезло получить возможность быть заявленным на последние матчи чемпионата в связи со сдвигом сроков проведения сезона", – цитирует Каргбо официальный сайт Динамо.

Напомним, кубковый полуфинальный матч против Миная – первый официальный поединок форварда в составе Динамо. Это стало возможным благодаря новому правилу ФИФА – футболист теперь имеет возможность сыграть за три клуба в течение одного сезона.

Минай – Динамо: Дуэлунд ведет на Кубок Украины – азартный дебютант, кошмар миллионера и новая проблема Михайличенко

blog_ava
Главные новости 19 июня: Барселона дарит шанс Реала, Зубков и Михайличенко получили предложения из Европы
07:00
97
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Минай - Динамо Киев Минай Минай Кубок Украины 2019/20 Ибрагим Ибрагим Каргбо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
8
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук