"Мне очень повезло – матч с Минаем стал определенным тестом": Каргбо признался, когда сможет набрать оптимальную форму

Бельгийский легионер Динамо Ибрагим Каргбо рассказал о готовности побороться за место в основе киевлян.

"Поединок с Минаем стал для меня определенным тестом, чтобы проверить, насколько я готов после 6-7 месяцев вне футбола.

Каргбо поставил себе амбициозную цель в Динамо на нынешний сезон

Думаю, на данный момент мне нужно еще 2-3 игры, чтобы вернуть свою оптимальную форму. Все говорят, что мне очень повезло получить возможность быть заявленным на последние матчи чемпионата в связи со сдвигом сроков проведения сезона", – цитирует Каргбо официальный сайт Динамо.

Напомним, кубковый полуфинальный матч против Миная – первый официальный поединок форварда в составе Динамо. Это стало возможным благодаря новому правилу ФИФА – футболист теперь имеет возможность сыграть за три клуба в течение одного сезона.

Минай – Динамо: Дуэлунд ведет на Кубок Украины – азартный дебютант, кошмар миллионера и новая проблема Михайличенко