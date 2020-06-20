"Мені дуже пощастило – поєдинок з Минаєм став певним тестом": Каргбо зізнався, коли зможе набрати оптимальну форму

Бельгійський легіонер Динамо Ібрагім Каргбо розповів про готовність поборотися за місце в основі киян.

"Поєдинок з Минаєм став для мене певним тестом, щоб перевірити, наскільки я готовий після 6-7 місяців поза футболом.

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Думаю, на даний момент мені потрібно ще 2-3 гри, щоб повернути свою оптимальну форму. Всі говорять, що мені дуже пощастило отримати можливість бути заявленим на останні матчі чемпіонату у зв'язку зі зсувом термінів проведення сезону", – цитує Каргбо офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кубковий півфінальний матч проти Миная – перший офіційний поєдинок форварда у складі Динамо. Це стало можливим завдяки новому правилу ФІФА – футболіст тепер має змогу зіграти за три клуби протягом одного сезону.

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