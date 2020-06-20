toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

"Мені дуже пощастило – поєдинок з Минаєм став певним тестом": Каргбо зізнався, коли зможе набрати оптимальну форму

06:30 - Читать на русском
"Мені дуже пощастило – поєдинок з Минаєм став певним тестом": Каргбо зізнався, коли зможе набрати оптимальну форму
Ібрагім Каргбо / ФК Динамо Київ

Бельгійський легіонер Динамо Ібрагім Каргбо розповів про готовність поборотися за місце в основі киян.

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

"Поєдинок з Минаєм став для мене певним тестом, щоб перевірити, наскільки я готовий після 6-7 місяців поза футболом.

Каргбо поставив собі амбітну ціль у Динамо на нинішній сезон

Думаю, на даний момент мені потрібно ще 2-3 гри, щоб повернути свою оптимальну форму. Всі говорять, що мені дуже пощастило отримати можливість бути заявленим на останні матчі чемпіонату у зв'язку зі зсувом термінів проведення сезону", – цитує Каргбо офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кубковий півфінальний матч проти Миная – перший офіційний поєдинок форварда у складі Динамо. Це стало можливим завдяки новому правилу ФІФА – футболіст тепер має змогу зіграти за три клуби протягом одного сезону.

Динамо впевнено обіграло Минай і вийшло у фінал Кубка України – дубль резервіста, жах форварда киян

blog_ava
Севілья розписала нічию з Барселоною: невдача каталонців як тенденція, криза нападників "блаугранас", Мессі – не Мессія
00:59
892
Теги
Динамо Динамо Минай - Динамо Минай Минай Кубок України 2019/20 Ібрагім Ібрагім Каргбо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
52
хв
Баварія
16:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук