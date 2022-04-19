"У меня девушка – украинка, сын – наполовину украинец. Я четыре очень хороших года прожил в Киеве, очень скучаю по этому городу и надеюсь, что когда-нибудь можно будет вернуться.

Вербич описал свой "трансфер" из Легии в Динамо посреди матча: "Странно играть против ребят, с которыми дружил 4 года"

Я желаю, чтобы это все быстро закончилось, потому что новости о происходящем – это просто ужас. И если кто-то еще не понимает, что там происходит, то я не знаю. На мой взгляд, они уже точно понимают, что это не спецоперация. Буча, Ирпень, Мариуполь – это очень грустно выглядит. Надеюсь, люди у власти это поймут и это скорее закончится.

Конечно, хочу вернуться, мы вернемся. Не знаю, будем ли играть там в футбол, потому что люди не знают, будет ли там футбол.

Мне нужно продолжать карьеру, но все равно я вернусь в Киев, это точно. Динамо – мой второй родной клуб. Конечно, я – словенец, горжусь этим, моя страна – Словения, но Украина дала мне многое, Динамо дало. Очень хорошие, красивые четыре года, сын родился в Украине, этого никогда не забуду. Помогаю и дальше буду помогать Украине, как и она мне.

Мы постоянно на связи с партнерами по Динамо. Я остался в группе, я игрок Динамо. По Гармашу скучал, по всем скучал. Был на связи с его женой, когда они ехали в Румынию, на пятый день, по-моему. Тоже была для них очень тяжелая дорога.

Скучаю по своей квартире, по базе, по футболу. Трудно об этом говорить, честно. Я приехал в Словению и первую неделю не знал, что делать. Там жизнь продолжается. Я не украинец, но все равно переживал, что будет. Для меня это новая ситуация, никогда такого не переживал, для девушки сложно, что будет с ее страной", – сказал Вербич в комментарии Sportarena.

Напомним, Беньямин до конца текущего сезона будет выступать на правах аренды за варшавскую Легию.

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