"У мене дівчина – українка, син – наполовину українець. Я чотири дуже гарні роки прожив у Києві, дуже сумую за цим містом і сподіваюся, що колись можна буде повернутися.

Вербіч описав свій "трансфер" з Легії у Динамо посеред матчу: "Дивно грати проти хлопців, з якими дружив 4 роки"

Я бажаю, щоб це все швидко закінчилося, тому що новини про те, що відбувається – це просто жах. І якщо хтось ще не розуміє, що там відбувається, то я не знаю. На мою думку, вони вже точно розуміють, що це не спецоперація. Буча, Ірпінь, Маріуполь – це дуже сумно виглядає. Сподіваюсь, люди при владі це зрозуміють і це швидше закінчиться.

Звичайно, хочу повернутись, ми точно повернемось. Не знаю, чи гратимемо там у футбол, бо люди не знають, чи буде там футбол.

Мені потрібно продовжувати кар'єру, але все одно я повернуся до Києва, це точно. Динамо – мій другий рідний клуб. Звичайно, я – словенець, пишаюсь цим, моя країна – Словенія, але Україна дала мені багато чого, Динамо дало. Дуже добрі, гарні чотири роки, син народився в Україні, цього ніколи не забуду. Допомагаю і далі допомагатиму Україні, як і вона мені.

Ми постійно на зв'язку з партнерами по Динамо. Я залишився у групі, я ж гравець Динамо. За Гармашем нудьгував, за всіма нудьгував. Був на зв'язку з його дружиною, коли вони їхали до Румунії, на п'ятий день, здається. Теж була для них дуже важка дорога.

Сумую за своєю квартирою, за базою, за футболом. Важко про це говорити, чесно. Я приїхав до Словенії і перший тиждень не знав, що робити. Там життя продовжується. Я не українець, але все одно переживав, що там буде. Для мене це нова ситуація, ніколи такого не переживав, для дівчини складно, що буде з її країною", – сказав Вербіч у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, Беньямін до кінця поточного сезону виступатиме на правах оренди за варшавську Легію.

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