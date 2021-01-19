"Мне не понравилась улыбка Роналду": легенда Ювентуса раскритиковал португальца за слабую игру против Интера
Бывший хавбек Ювентуса Алессио Таккинарди (261 матч за туринцев) был неприятно поражен выступлением команды Андреа Пирло в матче против Интера (0:2).
"Если кто-то сомневается, то могу заверить, что Пирло действительно трудно. Прежде всего, вам нужно найти ключ к Роналду, потому что мне не понравилась улыбка Криштиану после второго гола Интера. Это было похоже на саркастическую гримасу капитуляции.
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Я играл с лучшими, такими как Ибра. Они излучают все: счастье, решительность, но также и напряжение. Вы можете проиграть, но в Ювентусе это выглядит несколько по-другому. Для тренера и клуба загорелся красный свет. Завтра в Суперкубке Италии его нужно выключить немедленно, иначе ситуация станет деликатной", – приводит слова Таккинарди Football Italia.
Ювентус после поражения от Интера упал на пятую строчку Серии А. Туринцы отстают от лидера, Милана, на десять очков, хотя имеют игру в запасе. Завтра (20 января) у команды Пирло будет возможность взять трофей – в 22:00 начнется битва с Наполи за Суперкубок Италии.
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