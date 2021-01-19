"Якщо хтось сумнівається, то можу запевнити, що Пірло справді важко. Перш за все, вам потрібно знайти ключ до Роналду, тому що мені не сподобалася посмішка Кріштіану після другого гола Інтера. Це було схоже на саркастичну гримасу капітуляції.

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Я грав з найкращими, такими як Ібра. Вони випромінюють все: щастя, рішучість, але також і напругу. Ви можете програти, але в Ювентусі це виглядає дещо по-іншому. Для тренера і клубу загорілося червоне світло. Завтра в Суперкубку Італії його потрібно вимкнути негайно, інакше ситуація стане делікатною", – наводить слова Таккінарді Football Italia.

Ювентус після поразки від Інтера впав на п'яту сходинку Серії А. Туринці відстають від лідера, Мілана, на десять очок, хоча мають гру в запасі. Завтра (20 січня) у команди Пірло буде нагода взяти трофей – о 22:00 розпочнеться битва з Наполі за Суперкубок Італії.

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