"Усім привіт. Хочу повідомити, що дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував мене на 12 місяців за позитивний допінг-тест, який я здав у жовтні 2020 року.

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Я хочу прояснити, що ця ситуація є результатом людської помилки. Я прийняв пігулку з забороненою WADA речовиною, думаючи, що це звичайний аспірин. Ця таблетка була прописана моїй дівчині, і я помилково прийняв її, тому що їхні упаковки були фактично однаковими. Я дуже жалкую про це. Я поважаю дисциплінарний комітет УЄФА, але не згоден з його рішенням у цій справі. Я вважаю покарання надмірним і непропорційним, оскільки УЄФА визнав, що помилка була ненавмисною. Усі знають, що я дотримуюся здорового способу життя. Від самого старту футбольної кар'єри я завжди був проти використання допінгу.

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Мені 24 роки, і протягом кількох останніх сезонів мені пощастило грати фактично кожну хвилину матчів Аякса та збірної Камеруну, мене визнавали найкращим воротарем Ередивізі в останні чотири роки і найкращим воротарем Африки в останні три. Я хочу сказати, що мені немає потреби використовувати допінг, щоб зробити свою кар'єру кращою. Я оскаржу рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), щоб довести невинність і очистити своє ім'я. Я сподіваюся скоро повернутися на поле, щоб займатися улюбленою справою і допомагати своїм партнерам. Я б хотів подякувати Аяксу та збірній Камеруну за їхню підтримку та віру в мене", – написав кіпер у своєму твіттері.

Нагадаємо, що УЄФА 5 лютого дискваліфікував Андре Онана на 12 місяців за вживання фуросеміду.

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