"С тех пор, как Василий Кобин ушел из команды, меня в клубе также нет. Вы же видите, что меня нигде не видно. Просто я никаких интервью не давал и ничего не говорил. Но с тех пор я отошел от команды. Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову. И я ему не мешал. Поэтому не знаю, что дальше происходило с командой. Я просто отошел от дел.

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Формально я в клубе, но никаких решений я не принимаю. Не понимаю того, что произошло в матче с Шахтером. Сейчас я не внутри команды, потому вообще ничего не могу вам сказать. Очень жаль, что после такого стремительного выхода в Премьер-лигу, мы так бесславно вылетели. Очень жаль, что все так получилось.

А то, что произошло вчера, я не могу комментировать, потому что не знаю, что там произошло. Еще раз подчеркну, что с тех пор, как Кобин покинул Минай и пришел консультант, я не руковожу командой. И не имею на нее никакого влияния. Это любой футболист подтвердит – с тех пор я не хожу на работу. Я не давал на эту тему ни одного интервью, потому что не хотел нагнетать ситуацию и мешать работе консультанта. Но за эту ситуацию я ответственности не несу.

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Будет ли существовать Минай после вылета из УПЛ? Здесь сложно что-то говорить. На данный момент я еще не встречался ни с президентом, ни с другими руководителями клуба. Думаю, что в ближайшее время все станет понятно. Я бы хотел поговорить с президентом, чтобы понимать, как все дальше будет. У меня пока такой информации нет. Где я себя вижу дальше в футболе? Здесь также сложно что-то говорить. Сначала хочу пообщаться с президентом и затем уже буду что-то решать", – рассказал Копловиц в комментарии Tribuna.

Напомним, Минай со скандалом был разбит Шахтером в матче 25-го тура и окончательно потерял шансы остаться в УПЛ на следующий сезон.

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