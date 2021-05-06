Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас высказался после скандала, который спровоцировал Минай, перед матчем 25-го тура УПЛ.

Начало встречи закарпатцев и дончан сопровождался резонансными событиями. В частности, Минай опоздал и до последнего отказывался выходить на поле из-за аномальных коэффициентов букмекеров.

Минай – Шахтер – 0:4 – видео голов и обзор скандального поединка

Скандал после встречи прокомментировал Игорь Бурбас. "А вы думали, Севидова просто так брали в Минай? Именно тогда руководством клуба были посажены ростки, которые яркими цветочками сошли сегодня", – написал журналист в своем Twitter.

Напомним, Александра Севидова в апреле прошлого года дисквалифицировали на 5 лет по делу об участии ПФК Сумы в договорных матчах. Апелляцию специалиста до сих пор не рассмотрели.

К слову, матч Минай – Шахтер, который начался с более чем 30-минутным опозданием, подарил "горнякам" серебро УПЛ сезона 2020/21. Закарпатцы же официально вылетели из элиты.

Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ