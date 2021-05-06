"Сегодня дошло до того, что после обеда ряд контор снял матч с линии. Букмекеры – не идиоты. Нам надо понимать, что эти люди очень много знают и понимают.

Минай – Шахтер – 0:4 – видео голов и обзор скандального поединка

Насколько мне известно, на прошлой неделе было собрание, где игрокам объявили, что если клуб вылетает, никакой Первой лиги не будет, клуба просто не будет. Нет смысла играть.

Обратите внимание, Шиндер сразу уехал. Начались травмы в Нуриева, Кожанова, Милевского сегодня не было в заявке. Они все понимают, уже все всё понимают", – сказал Зверов.

Напомним, матч против Шахтера начался с-30-минутным опозданием. Футболисты закарпатцев закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле. В конце концов, игра состоялась, и Минай уступил со счетом 0:4.

Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ