"Все готово для Месси. К нему приехали его товарищи – Серхио Бускетс и Жорди Альба. Возможно, Иньеста и Суарес присоединятся к ним. У Месси есть тренер, который ему нравится и которому он доверяет. Для МЛС это очень важно. Однако, Месси будет нелегко здесь.

"Не сомневаюсь, что мы отлично проведем время": Месси озвучил цели, которые поставил себе в Интере Майами

Звучит безумно, но приходящие игроки обнаруживают, что это тяжелая лига. Переезды, разные условия в разных городах, и на поле много энергии и напряженности. Американцы любят победителей. Прежде всего, они хотят видеть мастерство и развлекаться, и Месси дает все это", – цитирует Руни издание The Times.

Футболку с 10-м номером аргентинцу вручил Дэвид Бекхэм, владелец клуба из Майами. Сразу после Месси прошла презентация и Серхио Бускетса.

Напомним, что и Месси, и Бускетс стали одноклубниками Сергея Кривцова. Дела в Интер Майами пока плохи – последнее место в Восточной конференции (18 очков после 22 сыгранных матчей).