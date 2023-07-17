"Я хочу поблагодарить всех людей в Майами за такой прием и любовь с момента моего приезда сюда. Я очень рад быть с вами. Хочу поблагодарить Хосе, Хорхе и Дэвида за это признание, за то, что все прошло легко и что мы чувствуем себя как дома.

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Я очень хочу начать тренироваться и играть в матчах, очень хочу побеждать и чтобы этот клуб продолжал развиваться. Надеюсь, что в течение всего турнира вы будете продолжать поддерживать нас.

Я верю, что мои партнеры по команде отдадут все, чтобы построить этот проект, и я очень рад, что выбрал этот город и этот проект. Не сомневаюсь, что мы отлично проведем время и переживем очень приятные моменты", – цитирует Месси Marca.

Футболку с 10-м номером аргентинцу вручил Дэвид Бекхэм, являющийся владельцем клуба из Майами. Напомним, что Месси стал одноклубником Сергея Кривцова. Дела в Интер Майами пока плохи – последнее место в Восточной конференции (18 очков после 22 сыгранных матчей).

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