Легендарний форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні, який нині очолює клуб МЛС ДС Юнайтед, звернувся до Ліонеля Мессі, який підписав контракт з Інтер Маямі.

"Усе готово для Мессі. До нього приїхали його товариші – Серхіо Бускетс і Жорді Альба. Можливо, Іньєста і Суарес приєднаються до них. У Мессі є тренер, який йому подобається і якому він довіряє. Для МЛС це дуже важливо. Однак, Мессі буде нелегко тут.

"Не сумніваюся, що ми чудово проведемо час": Мессі озвучив цілі, які поставив собі в Інтері Маямі

Звучить шалено, але гравці, які приходять, виявляють, що це важка ліга. Переїзди, різні умови в різних містах, і на полі багато енергії та напруженості. Американці люблять переможців. Перш за все, вони хочуть бачити майстерність і розважатися, і Мессі дає все це", – цитує Руні видання The Times.

Футболку з 10-м номером аргентинцю вручив Девід Бекхем, який є власником клубу з Маямі. Одразу після Мессі відбулась презентація і Серхіо Бускетса.

Нагадаємо, що і Мессі, і Бускетс стали одноклубниками Сергія Кривцова. Справи в Інтер Маямі наразі кепські – останнє місце у Східній конференції (18 очок після 22 зіграних матчів).