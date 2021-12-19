Нападающий Атлетико Луис Суарес не смог сдержать эмоций после своей замены в матче 18-го тура Ла Лиги против Севильи.

Суарес далеко не лучшим образом проявил себя в матче против Севильи и был заменен уже на 57-й минуте.

Шедевр Ракитича в видеообзоре матча Севилья – Атлетико – 2:1

Уругваец остался недоволен таким решением наставника Атлетико Диего Симеоне. Как сообщает Sport.es, камеры зафиксировали, как Суарес после замены сказал: "М***к, всегда одно и то же". Неизвестно, кому адресовались эти слова, однако испанская пресса убеждена, что Луисито имел в виду именно Симеоне.

Добавим, что Суарес провел 23 матча в составе Атлетико в текущем сезоне, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. "Матрацники" же потерпели третье подряд поражение подряд, уступив Севилье (1:2).

Севилья на последних минутах вырвала победу над Атлетико – мадридцы проиграли в третий раз подряд, оставшись вне топ-4