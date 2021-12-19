Севилья вырвала победу над Атлетико в матче 18-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор интересных моментов встречи Севилья – Атлетико на Футбол 24.

Уже на 7-й минуте Ракитич шокировал Атлетико, идеально пробив метров с 30 в ближнюю девятку. До перерыва мадридцы отыгрались – Фелипе замкнул подачу Лемара с углового. Несмотря на немалое количество моментов, игра шла к ничьей, однако победу удалось вырвать Севилье – после подачи углового Кунде сумел опередить защитника и отдать на Окампоса, который расстрелял ближний угол на 90 минуте.

Севилья на последних минутах вырвала победу над Атлетико – мадридцы проиграли в третий раз подряд, оставшись вне топ-4

Таким образом Севилья набрала 37 очков и продолжает преследовать Реал, которому предстоит сыграть свой матч сегодня. Атлетико же с 29 пунктами расположился на 5 строчке.