Атлетико после двух поражений подряд (в частности, мадридскому Реалу) отстал от первой позиции на 13 очков, да и от второй строчки отрыв вырос до пяти. На ней закрепилась Севилья, которая в домашнем поединке против "матрасников" пыталась нарастить преимущество. Андалусийцы так настроились, что открыли счёт уже на 7-й минуте встречи – это Ракитич неожиданным ударом метров с 25-ти попал в левую девятку. 1:0!

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Впрочем, развить успех хозяевам не удалось. Атлетико не подпускал Севилью к собственной штрафной, а на 33-й минуте гости ещё и забили в ответ. Спасателем чемпионов стал Фелипе, замкнувший подачу Лемара с углового. 1:1! Чего-нибудь более интересного в первом тайме команды не создали.

За семь минут после перерыва Ракитич мог оформить дубль, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол (а ассистировавший при первом голе Рекик мог повторить успех). К сожалению для хозяев, Иван попал во внешнюю сторону сетки. В последующие 30 минут на поле шла динамичная позиционная борьба без особого обострения, но на 81-й минуте подопечные Чоло Симеоне упустили шикарную возможность вырваться вперёд – Фелиш ворвался в штрафную и нанёс удар, который в последний момент успел подрезать защитник. Мяч прошёл мимо ворот.

Эта неудача оказалась роковой, ведь через 9 минут Севилья забила второй раз. Нервионцы заработали угловой, Дилэйни после подачи попал в перекладину, а Окампос тут же сыграл на добивании. 2:1! В компенсированное время Фелиш мог испортить праздник на Рамон Санчес Писхуан, выстрелив с дистанции – впрочем, поперечина спасла хозяев. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу андалусийского коллектива.

Севилья набрала 37 очков, оставшись на второй позиции с отставанием от Реала в 5 зачётных баллов. Атлетико, имея 29 пунктов в активе, держится на пятой.

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