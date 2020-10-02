Мюллер затроллил лучших игроков ЛЧ – звезды Баварии "поселились" в конюшне форварда Баварии
Форвард Баварии Томас Мюллер не изменяет своему чувству юмора, очередной шедевр от немца.
Мюллер записал видеопоздравление для своих партнеров по Баварии Нойера, Киммиха и Левандовски, которые стали лучшими игроками Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона. Стоит отметить, что вместо самих звездных футболистов Томас использовал лошадей.
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"Поздравляю! Прямое включение Томаса Мюллера с награждения УЕФА. Лучший голкипер Лиги чемпионов сезона-2019/20 – Мануэль Нойер! Мануэль, мировой класс! Спасибо.
Лучшим защитником был Йозуа Киммих! Отличная игра, Йозуа. А лучшим нападающим был Роберт Левандовски. Спасибо, дамы и господа", – заявил Мюллер.
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