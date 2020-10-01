Среди победителей номинаций прогнозируемо доминировали представители Баварии, которая в финале ЛЧ 2019/20 обыграла французский ПСЖ. Мануэль Нойер стал лучшим голкипером, а его одноклубник Йозуа Киммих признан лучшим защитником.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ 2020/21

Среди полузащитников награду получил хавбек Ман Сити Кевин де Брюйне, а лучшим форвардом признали Роберта Левандовски, информирует официальный сайт УЕФА.

Как известно, сезон 2019/20 в Лиге чемпионов завершился только в августе из-за пандемии COVID-19. Мюнхенская Бавария в шестой в своей истории стала победителем самого престижного клубного турнира Европы.

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