Форвард Баварії Томас Мюллєр не зраджує своєму почуттю гумору, черговий шедевр від німця.

Мюллєр записав відеопривітання для своїх партнерів по Баварії Нойєра, Кімміха та Лєвандовскі, які стали найкращими гравцями Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону. Варто відзначити, що замість самих зіркових футболістів Томас використав коней.

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"Вітаю! Пряме включення Томаса Мюллера з нагородження УЄФА. Найкращий голкіпер Ліги чемпіонів сезону-2019/20 – Мануель Нойєр! Мануель, світовий клас! Спасибі.

Кращим захисником був Йозуа Кімміх! Відмінна гра, Йозуа. А найкращим нападником був Роберт Левандовскі. Дякую, пані та панове", – заявив Мюллер.

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