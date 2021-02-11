Бавария не сможет рассчитывать на Томаса Мюллера в матче против мексиканского Тигрес.

Нападающий мюнхенцев вчера сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Germany.

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Недавно болезнь обнаружили еще у двух игроков Баварии – Леона Горецки и Хави Мартинеса. Хавбеки даже не летели с командой в Катар, однако избежать новых случаев инфицирования не удалось.

Добавим, что финал клубного чемпионата мира между Баварией и Тигрес состоится сегодня, начало в 20:00 по киевскому времени.

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