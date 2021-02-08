Клубный чемпионат мира – очень интересный турнир, в котором всегда есть место сенсациям. Два года назад с Мундиаля на стадии полуфинала вылетел Ривер Плейт, который только выиграл Копа Либертодорес, а нынешний победитель южноамериканской ЛЧ неожиданно сгорел Тигресу. Впрочем, на клубном ЧМ интрига относительно триумфатора выглядит живой только при игнорировании европейского слона в комнате. На этот раз его роль примерила на себя Бавария, а шанс создать очередную сенсацию в полуфинале выпал каирскому Аль-Ахли.

Ханс-Дитер Флик, очевидно, очень уважал "орлов", ведь не стал выпускать второй состав – из резервистов в старт попал только Марк Рока. На поле вышли и Левандовски, и Мюллер, и Коман, и Дэвис, и Киммих, и все остальные звёзды. Понятно, что столь мощному составу гегемон египетского футбола мог противопоставить только глухую оборону с контратаками.

В первом тайме Аль-Ахли несколько раз неплохо прорывался по флангам, а однажды дело даже дошло удара по воротам (Эль-Сулия замыкал головой в руки Нойеру), однако почти 70% игрового времени мяч оставался в ногах немцев. Их защитникам в обороне пришлось сделать всего несколько рывков.

Бавария доминировала. Уже на 3-й минуте Гнабри разрезал оборону пасом на Дэвиса, но голкипер Эль-Шенави успел опередить Альфонсо. На 8-й Серж пробил головой после подачи с углового, но получилось слишком высоко. Еще через пять минут Эль-Шенави едва не подарил гол мюнхенцам, ошибившись при навесе с углового, но на 16-й он спас Аль-Ахли – сначала вратарь ногой парировал удар Комана с острого угла при выходе один на один, а затем поймал замыкание с корнера в исполнении Мюллера.

К сожалению для отважного голкипера, уже через две минуты ему пришлось вынимать мяч из сетки. Павар подал с правого фланга в штрафную, "круглый" срикошетил на Комана, а тот мощно прострелил на дальнюю штангу – там оказался Гнабри, который вместо удара выкатил передачу на Левандовски. Роберт расстрелял ворота метров с десяти. 0:1! Казалось, это начало конца.

Действительно, Бавария после забитого гола и не думала сбавлять обороты, обстреляв ворота "орлов" со всех дистанций и углов. Так, на 24-й минуте Гнабри запустил Року на левый край штрафной, а Марк пробил под дальнюю штангу – неточно! На 26-й Рока зацепился за отскок и нанес удар метров с двенадцати – в руки Эль-Шенави. На 30-й голкипер вытащил из-под перекладины дальний выстрел Гнабри, а на 37-й Левандовски вышел один на один, перекинув вратаря вместе с воротами.

Не повезло и Дэвису, которому дали пробить в ближний угол с линии штрафной – мяч прошел рядом с каркасом. Хитрости тоже не помогли: перед свистком на перерыв Киммих вместо подачи со стандарта пробил низом с отскоком от газона – Эль-Шенави парировал перед собой, а защитники выбили мяч. В конце концов, дожать Аль-Ахли в первом тайме Баварии не удалось. Отдыхать команды отправились за шаткого счёте 0:1.

Второй тайм мюнхенцы начали без кадровых перестановок. При этом подопечные Ганса-Дитера Флика не стали лететь сломя голову вперед, пытаясь забить второй гол – европейский чемпион вообще сбавил активность, прижимая африканцев лишь время от времени. Аль-Ахли же серьёзно настроился на бой, включив скорости и технику на полную мощность – на 50-й минуте Эль-Шахат даже создал неплохой момент, качнув защитника в штрафной и пробив по воротам низом. Удар заблокировали. К сожалению, лучших попыток открыть счёт египтяне не создали до самого конца.

Бавария начала обострять в конце 50-х минут. Так, на 56-й Коман качнул защитника и пробил из пределов штрафной, но Эль-Ханафи успел заблокировать удар. Подачу с углового головой замыкал Мюллер – Эль-Шенави вытащил мяч из-под перекладины. Ещё один навес с корнера завершился несколькими скидками и попаданием в дальнюю штангу.

Этот отрезок стал самым острым для мюнхенцев во втором тайме – далее они огрызались лишь единичными моментами. Первый из них пришлось ожидать целых десять минут – это Банун на 69-й срезал в свои ворота прострел Павара. Мяч прошел в сантиметрах от ближней штанги. На 73-й минуте с дистанции над девяткой пробивал Толиссо, а на 79-й Алаба метров с 25-ти выстрелил мимо правой штанги.

Аль-Ахли ничем серьезным не отвечал и, в конце концов, пропустил на 86-й минуте: Мусиала передачей из глубины запустил Сане на правый край штрафной, а тот навесил на Левандовски – Роберт замкнул головой с нескольких метров. 0:2! Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Бавария вышла в финал ЧМ. Соперником в битве за трофей станет мексиканский Тигрес. Матч состоится 11 февраля.