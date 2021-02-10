Центрбек мюнхенской Баварии Боатенг вернулся в Германию после трагического известия о смерти Каси Ленхардт. Пара разорвала отношения всего неделю назад.

Ветеран "ротен" досрочно завершил выступления на Клубном ЧМ-2020, сообщает Sport Bild.

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Боатенг отправился домой после известия о внезапной смерти бывшей девушки. Отъезд защитника подтвердил наставник Баварии Ханс-Дитер Флик. Главный тренер мюнхенцев рассказал, что Боатенг попросил отпустить его домой, а также анонсировал его отсутствие в лагере команды на некоторое время.

Напомним, что 25-летняя Кася Ленхардт была найдена мертвой в собственной квартире в среду утром. Она совершила самоубийство через неделю после скандального разрыва с Боатенгом.

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