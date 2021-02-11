Баварія не зможе розраховувати на Томаса Мюллєра у матчі проти мексиканського Тігрес.

Нападник мюнхенців вчора здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Sky Germany.

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Нещодавно хворобу виявили ще у двох гравців Баварії – Леона Горецки і Хаві Мартінеса. Хавбеки навіть не летіли з командою в Катар, проте уникнути нових випадків інфікування не вдалося.

Додамо, що фінал клубного чемпіонату світу між Баварією і Тігрес відбудеться сьогодні, початок о 20:00 за київським часом.

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