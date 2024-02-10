Байер имел огромное преимущество до перерыва, но забил лишь один мяч. По иронии судьбы, его оформил защитник Станишич, который является воспитанником Баварии и до сих пор принадлежит мюнхенцам.

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После перерыва "фармацевты" таки добили соперника. Отличились неудержимые латерали банды Алонсо – Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг. Последний должен поблагодарить Нойера, который в компенсированное время при счете 0:2 прибежал на угловой и подарил нидерландцу выход на почти пустые ворота. Байер оторвался на 5 очков, шагая к первому чемпионству и своей истории.