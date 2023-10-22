Нападающий Баварии Томас Мюллер установил рекорд чемпионата Германии за всю историю соревнований.

Бавария обыграла Майнц (3:1) в 8-м туре Бундеслиги и продолжает преследовать Байер, возглавляющий турнирную таблицу.

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Томас Мюллер появился на 88-й минуте игры и стал автором рекорда. Опытный форвард выиграл 323-й матч Бундеслиги, превзойдя Мануэля Нойера, у которого осталось 322. Об этом сообщает Opta.

Чтобы достичь такого показателя, Томасу Мюллеру понадобилось сыграть в 449 поединках чемпионата Германии. В них нападающий забил 144 гола и отдал 198 ассистов.

Напомним, 34-летний Мюллер является воспитанником Баварии. В сезоне 2023/24 ветеран сыграл 9 матчей, отдал 3 ассиста. В общей сложности в его активе 675 поединков в футболке "ротен". Среди трофеев – 2 ЛЧ, 12 титулов чемпиона Бундеслиги и золото чемпионата мира-2014 со сборной Германии.

Видео голов и обзор матча Майнц – Бавария 21 10 2023