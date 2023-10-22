Нападник Баварії Томас Мюллєр встановив рекорд чемпіонату Німеччини за всю історію змагань.

Баварія обіграла Майнц (3:1) у 8-му турі Бундесліги і продовжує переслідувати Байєр, який очолює турнірну таблицю.

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Томас Мюллєр з'явився на 88-й хвилині гри і став автором рекорду. Досвідчений форвард виграв 323-й матч Бундесліги, перевершивши Мануеля Нойєра,в якого залишилося 322. Про це повідомляє Opta.

Щоб досягти такого показника, Томасу Мюллєру знадобилося зіграти у 449-ти поєдинках чемпіонату Німеччини. У них нападник забив 144 голи і віддав 198 асистів.

Нагагаємо, 34-річний Мюллєр є вихованцем Баварії. У сезоні 2023/24 ветеран зіграв 9 матчів, віддав 3 асисти. Загалом в його активі 675 поєдинків у футболці "ротен". Серед трофеїв – 2 ЛЧ, 12 титулів чемпіона Бундесліги і золото чемпіонату світу-2014 зі збірною Німеччини.

Відео голів і огляд матчу Майнц – Баварія 21 10 2023