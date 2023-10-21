После матчей национальных сборных (а многие игроки Баварии в составе Бундестим летали на два спарринга в США) календарь подарил мюнхенцам довольно простого оппонента. Майнц засел в зоне вылета, набрав в предыдущих семи турах только 2 очка. Команда, в которой Томас Тухель 10 лет назад сделал себе имя в Германии, не одержала ни одной победы в сезоне.

Байер сохранил лидерство, сенсационный бомбардир Бундеслиги принес победу, 2 голкипера оформили ассисты в одном поединке.

Даже без учета статуса соперника Баварии нельзя было терять очки – все конкуренты "ротен" свои матчи 8-го тура уже выиграли. К слову, уже во вторник мюнхенцы сыграют в Лиге чемпионов – в третьем туре Бавария поедет в Турцию к Галатасараю.

Команда Тухеля очень быстро показала, кто есть кто, реализовав первый же момент. Лерой Сане разогнал контратаку и отдал на Кингсли Комана. Француз получил мяч на правом углу штрафной и мощно пробил в дальний угол.

Майнц мог быстро отыграться, если бы не Свен Ульрайх. Кипер мюнхенцев перевел мяч в штангу после удара головой. А в следующей атаке Бавария, по сути, закрыла игру. Харри Кейн замкнул скидку Горецки. 0:2 уже на 16-й минуте. Капитан сборной Англии забил 10-й гол в 11 матчах за Баварию. Адаптация Харри Кейна в Бундеслиге прошла удивительно легко.

Бавария значительно сбавила обороты, за что поплатилась. "Карнавальщики" после провального старта пришли в себя и перед свистком на перерыв сократили отставание. Антони Каси получил мяч в штрафной и поразил дальний верхний угол. 1:2 – подопечные Тухеля выиграли первый тайм, но расслабились слишком рано.

После перерыва Майнц мог сравнять, но пропустил в третий раз. Ошибка у собственной штрафной, мяч оказался у Горецки, который идеально точным ударом попал в нижний угол. Мюнхенцы как включились на короткий промежуток времени, так и отключились снова. Могли снова поплатиться – в конце игры стойка сыграла за команду Тухеля.

1:3 – Бавария набрала 20 очков и поднялась на третье место, обойдя Боруссию Д и Лейпциг. Байер, возглавляющий Бундеслигу, имеет 22 балла. Майнц остался предпоследним – только 2 пункта и ни одной победы.

Боруссия Д вышла в лидеры Бундеслиги, одержав победу над Вердером – Брандт отличился в 300-м матче в элите