В девятом туре мюнхенцы разгромили Дармштадт, забив восемь голов. В победе Баварии принял участие и Томас Мюллер, который оформил свой гол на 71 минуте.

Хет-трик Кейна, два дубля и три удаления в видеообзоре матча Бавария – Дармштадт – 8:0

Согласно данным Opta, 34-летний нападающий стал первым в истории игроком Баварии, который забил в каждом из 15 сезонов Бундеслиги. Томас Мюллер превзошел Герда Мюллера, Клауса Аугенталера и Мехмета Шолля, которые забивали за мюнхенский клуб в 14 сезонах подряд.

Напомним, что Мюллер – воспитанник Баварии. Он сыграл в 676 матчах за чемпиона Германии, в которых забил 236 голов и отдал 261 ассист.

Кейн забил гол из центра поля и оформил хет-трик – Бавария устроила 8:0 за 40 минут в матче с тремя удалениями